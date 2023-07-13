Daire almak isteyenleri dolandırmakla suçlanan iki kardeşin yargılanmasına başlandı

İddiaya göre Y.G. piyasa fiyatının altında gösterdiği dairenin yerine ada ve parsel numarasını değiştirerek boş bir arsayı satmaya kalktı. Bu yolla birçok kişiden para alan Y.G. ve kardeşi S.G. hakkında dava açıldı.

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık kardeşler katılmadı. Müştekilerden O.A., S.C., S.Ü. ile tanıklar katıldı. Müştekiler gibi tanıklar da mağdur olduklarını kaydetti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.