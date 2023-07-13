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Daire almak isteyenleri dolandırmakla suçlanan iki kardeşin yargılanmasına başlandı
Kayseri'de bitmiş bir daireyi göstererek başka bir arsanın tabusunu vermekle suçlanan Y.G. ve kardeşi S.G.'nin yargılanmasına başlandı.
- 13.07.2023 15:16
- Güncelleme: 13.07.2023 15:16
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İddiaya göre Y.G. piyasa fiyatının altında gösterdiği dairenin yerine ada ve parsel numarasını değiştirerek boş bir arsayı satmaya kalktı. Bu yolla birçok kişiden para alan Y.G. ve kardeşi S.G. hakkında dava açıldı.
3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık kardeşler katılmadı. Müştekilerden O.A., S.C., S.Ü. ile tanıklar katıldı. Müştekiler gibi tanıklar da mağdur olduklarını kaydetti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
1ha
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