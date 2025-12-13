  • Haberler
  • Gündem
  • Damızlık amacıyla kullanılacak hayvanlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

Damızlık amacıyla kullanılacak hayvanlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

Resmi Gazete'de yayımlan tebliğe göre hayvancılık işletmelerinde damızlık amacıyla kullanılacak hayvanlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Damızlık amacıyla kullanılacak hayvanlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tabii Tohumlama Boğalarına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yayımlanan Tebliğde damızlık hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmelerde tabii tohumlama amaçlı kullanılacak damızlık sığır cinsi boğalara (manda dahil) izin verilmesine ve bu boğaların kontrolü ile tabii tohumlamada kullanılmak üzere ithalatı yapılacak damızlık sığır cinsi boğalarda (manda dahil) aranan teknik ve verim şartlarına dair usul ve esaslar tespit edildi.

Buna göre damızlık hayvancılık işletmelerinde tabii tohumlamada kullanılacak damızlık sığır cinsi erkek hayvanlar için il müdürlüğünden "tabii tohumlama boğası izni" alınacak. İzin alınan tabii tohumlama boğası, sadece izin verilen hayvancılık işletmesinde kullanılacak, başka bir işletmeye nakledildiğinde veya satıldığında yeni hayvan sahibi tarafından tekrar izin alınması gerekecek. Tabii tohumlama boğaları, hayvan nakillerine dair Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre sevk edilecek ve sevk tarihinde herhangi bir hastalık belirtisi göstermemesi şartı aranacak. Hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesine ilişkin mevzuata uygun kulak küpesi bulunmayan boğalar tabii tohumlama boğası olarak kullanılamayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

KumsLife'ta Temel Atıldı: Kayseri'nin Yeni Yaşam Projesi Yükseliyor
KumsLife’ta Temel Atıldı: Kayseri’nin Yeni Yaşam Projesi Yükseliyor
CHP'li Özel 'Bu şehirde 35 yıldır seçimleri kazanamadık, Kayseri'ye kızmadık, eksiği, kusuru kendimizde gördük'
CHP’li Özel; “Bu şehirde 35 yıldır seçimleri kazanamadık, Kayseri'ye kızmadık, eksiği, kusuru kendimizde gördük”
Yasa dışı avcılık yapan şahsa 953 bin lira ceza
Yasa dışı avcılık yapan şahsa 953 bin lira ceza
Kayseri'de sokak hayvanları için sıcak yuva: Kedi Kasabası
Kayseri’de sokak hayvanları için sıcak yuva: Kedi Kasabası
Damızlık amacıyla kullanılacak hayvanlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi
Damızlık amacıyla kullanılacak hayvanlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi
2026 petrol ve LPG piyasası gelir payı bedelleri belirlendi
2026 petrol ve LPG piyasası gelir payı bedelleri belirlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!