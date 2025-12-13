Damızlık amacıyla kullanılacak hayvanlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tabii Tohumlama Boğalarına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yayımlanan Tebliğde damızlık hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmelerde tabii tohumlama amaçlı kullanılacak damızlık sığır cinsi boğalara (manda dahil) izin verilmesine ve bu boğaların kontrolü ile tabii tohumlamada kullanılmak üzere ithalatı yapılacak damızlık sığır cinsi boğalarda (manda dahil) aranan teknik ve verim şartlarına dair usul ve esaslar tespit edildi.

Buna göre damızlık hayvancılık işletmelerinde tabii tohumlamada kullanılacak damızlık sığır cinsi erkek hayvanlar için il müdürlüğünden "tabii tohumlama boğası izni" alınacak. İzin alınan tabii tohumlama boğası, sadece izin verilen hayvancılık işletmesinde kullanılacak, başka bir işletmeye nakledildiğinde veya satıldığında yeni hayvan sahibi tarafından tekrar izin alınması gerekecek. Tabii tohumlama boğaları, hayvan nakillerine dair Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre sevk edilecek ve sevk tarihinde herhangi bir hastalık belirtisi göstermemesi şartı aranacak. Hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesine ilişkin mevzuata uygun kulak küpesi bulunmayan boğalar tabii tohumlama boğası olarak kullanılamayacak.