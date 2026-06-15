Damla Gönüllülük Hareketi Kayseri Programı Tamamlandı

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen gönüllü gençler, 10 gün boyunca çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer alarak gönüllülük, dayanışma ve paylaşım kültürünü deneyimledi. 2014 yılından bu yana sürdürülen Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında okul, huzurevi, çocuk evleri ve köy ziyaretleri, çevre temizliği çalışmaları, yaşlılara yönelik destek faaliyetleri, dezavantajlı aile ziyaretleri ile çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kayseri programı boyunca gönüllü gençler, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağladı. Programın sonunda gönüllüler, hem sosyal sorumluluk alanında deneyim kazandıklarını hem de farklı kültürlerden gelen gençlerle güçlü dostluklar kurduklarını ifade etti.

Öte yandan Damla Gönüllülük Hareketi Projesi’ne katılmak isteyen gençlerin başvurularını gonulluyuzbiz.gov.tr üzerinden yapabilecekleri belirtildi.