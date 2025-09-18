  • Haberler
  • Eğitim
Danışman Koç, 'Zorbalığa karşı sıfır tolerans göstermeliyiz'

İzmir'de 12 yaşındaki bir çocuğun akran zorbalığına uğrayıp darp edilmesi hakkında zorbalığa karşı tolerans göstermememiz gerektiğini, her çocuğun değer görüp korunması gerektiğine dikkat çeken Psikolojik Danışman Yağmur Koç, 'Çocuklarımızı dinlemeli, onlara güvenli alanlar sunmalı ve zorbalığa karşı sıfır tolerans göstermeliyiz. Çünkü her çocuk, sevgiyle büyümeyi, değer görmeyi ve korunmayı hak eder' dedi.

Mustafa YAĞMUR
Akran zorbalığı, akran grubu içinde fiziksel, duygusal ya da sosyal biçimde zarar veren, okul ortamlarında sıkça karşılaşılan, tekrar tekrar yaşanan saldırgan davranış biçimidir. İzmir’de 12 yaşındaki bir çocuğun akran zorbalığına uğrayıp darp edilmesi hakkında zorbalığa karşı tolerans göstermememiz gerektiğini, her çocuğun değer görüp korunması gerektiğine dikkat çeken Psikolojik Danışman Yağmur Koç, “İzmir’de 12 yaşındaki bir çocuğun akran zorbalığına uğrayıp darp edildiğini görmek, sadece bir çocuğun değil hepimizin yüreğinde derin bir iz bırakıyor. Çocuklarımızın en güvenli alanı olması gereken okul ve çevre, bazen en büyük yaraların açıldığı yer haline gelebiliyor. Zorbalık yalnızca fiziksel şiddet değildir; sözcüklerle, bakışlarla, dışlamalarla da bir çocuğun ruhunda kapanması güç yaralar açar. İzmir’de yaşanan olay, aslında her şehirde, her okulda konuşmamız, görmezden gelmememiz gereken büyük bir toplumsal sorundur. Çocuklarımızı dinlemeli, onlara güvenli alanlar sunmalı ve zorbalığa karşı sıfır tolerans göstermeliyiz. Çünkü her çocuk, sevgiyle büyümeyi, değer görmeyi ve korunmayı hak eder. Ailelere önerim: Çocuğunuzla her gün kısa da olsa sohbet edin, gününü anlatmasına fırsat verin. Davranışlarındaki ani değişimleri; okula gitmek istememe, içine kapanma, öfke patlamaları önemseyin. Zorbalığa uğradığını fark ederseniz önce onu dinleyin, suçlamayın ve yanında olduğunuzu hissettirin. Okulla, öğretmenlerle işbirliği yapın ve gerekirse profesyonel destek alın. Unutmayalım, zorbalığı önlemek, yalnızca bir çocuğu değil geleceğimizi koruma altına almaktır” ifadelerinde bulundu.

Kurumsal Haber
