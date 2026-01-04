  • Haberler
Danışment'teki Çatı Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Danişmend Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla iki saat içinde söndürüldü.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede çatıyı sararken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlerle mücadeleye başladı.

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmadı. Mahalle halkı, ekiplerin özverili çalışmasını takdirle izledi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

 

