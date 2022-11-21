Dansöz oynatılan gözlemeciye kapatma kararı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi Hızıroğlu Caddesi üzerinde bulunan işletmede hamur işi yaparak geçimini sağlayan 68 yaşındaki Nevin Derebaşı, yetkililerden yardım talep ediyor. İddiaya göre Melikgazi Belediyesi, gelen şikayetler üzerine ve işletmenin ruhsatsız olma sebebiyle kapatma kararı aldı. 68 yaşındaki Nevin Derebaşı, bir grup gencin, doğum günü kutlamak için 10 dakikalığına dansöz getirdiğini ve Melikgazi Belediyesi’nin de bu sebeple işletmeyi kapatma kararı aldığını öne sürdü. Nevin Derebaşı olayı şu sözlerle anlattı: “Bir grup genç, aileleriyle beraber buraya doğum günü kutlamak için geldi. Kızın arkadaşları da dansöz getirmişti, kıramadım kabul ettim. Dansöz 10 dakikalığına oynadı ve burada aileler de vardı. Ben de dansöz oynarken bir anlık heyecanla alkışladım. Pastalarını kestiler, oynadılar gittiler. Köyümüzde burayı istemeyenler var onlar da fotoğraf çekip şikayet etmişler. Bu durum buranın kapanmasına kadar gitti. Ruhsat sebebiyle kapatılacağı söyleniyor. Melikgazi Belediyesi’nin kararıyla zabıtalar geldi kapatma kararı verdi. Ruhsatım yok ancak vergimi ödüyorum, bir eksiğim de yok. Ancak ruhsat konusunda sıkıntı oluştu. Ben 3 kez Melikgazi Belediyesine başvuruda bulundum ancak ruhsat vermediler, buranın ruhsat için uygun bir yer olmadığını söylediler.”

‘TEMEL İHTİYACIMIZ OLAN TUVALETİ SÖKÜP GİTTİLER’

İddiaya göre Melikgazi Belediyesi, lavaboyu işletme henüz tamamen kapanmadan sabah saatlerinde söküp gitti. Nevin Derebaşı, temel ihtiyaç olan lavabonun götürülmesine de tepki gösterdi. Derebaşı, “Ben el arabasıyla çalışıyordum, burası da çamur ve pislik içindeydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç da, ‘Nevin abla sen bu işi yapıyorsun, böyle olmaz burayı düzenleyelim, sen de burada işini yap’ dedi ve temizce burayı yaptırarak bana verdi. Ben ruhsatımı alıp burada işimi devam ettirmek istiyorum. Ben evde oturamam, çalışmayı seviyorum. Hiçbir gelirim yok. En büyük ihtiyaç lavabodur. Melikgazi Belediyesi sabah erken saatlerde gelip buradaki lavaboyu alıp götürdüler. Misafirlerimiz oluyor, başta bizlerin ihtiyacı oluyor ve lavabo kullanamıyoruz. Çok mu kıymetliydi ki bu olaylar olunca hemen gelip lavaboyu götürdüler” ifadelerini kullandı.