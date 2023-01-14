Darp edilen şahıs ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen kavgada darp edilen bir şahıs ağır yaralandı.

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  • 14.01.2023 13:57
  • Güncelleme: 14.01.2023 16:42
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Darp edilen şahıs ağır yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen kavgada darp edilen bir şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda, bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgada darp edilen Cengiz K. (44), kafasına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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