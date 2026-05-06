Darp edilip yağmalandığını belirten genç kadın şikayetçi oldu

Olay Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.K. isimli şahıs, E.G. isimli genç kadını tehdit ederek eve kilitledi. Eşyalarını yağmalayan ve kadının evden çıkmasını engellediği iddia edilen şahıs hakkında ‘yol kesmek suretiyle silahlı yağma’ suçlamasıyla dava açıldı. Davanın son duruşmasına sanık M.K. katılmazken müşteki hazır bulundu.

Mahkemede konuşan genç kadın, “Olay günü M.K: bıçakla önümü kesti. Saat 13.00 sıralarında eve götürüldüm. Saat 17.00’ye kadar darp edildim. G.C. isimli biri eve geldi. Sanık silahı ona verdi. Benden için ‘bırakma başında dur’ dedi. Yalvardım evden çıktık. Turgut Reis Caddesi üzerinde market yakınlarında baygınlık geçirdim. Ambulans Şehir Hastanesine götürdü. Şikayetçiyim. Eşyalarım iade edilmedi. Zararım yaklaşık 30-40 Bin TL civarındadır. Zararım giderilse de şikayetim devam ediyor” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.