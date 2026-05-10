Dâvâ Adamı Mehmet Keser Hakk'a Yürüdü
Dava adamı ve Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Keser Hakk'a yürüdü.
Uzun yıllar Furkan Radyo genel yayın yönetmenliğini yapan ve son dönemde de Kayseri Gündem Gazetemizin yayın yönetmenliğini yapan dâvâ adamı Mehmet Keser iki yıla yakın bir zamandır organ yemezliğinden tedavi görmekteydi.
2002 Yılında kurulan Ak Parti Kayseri İl kurucularından olan Mehmet Keser'in cenazesi bugün 10 Mayıs 2026 Pazar günü ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Camiinden kaldırılıp, Asri mezarlıkta toprağa verilecektir.