Dâvâ Adamı Sacit Okur Anıldı

21 Eylül 2020 yılında covid sebebiyle vefat eden Sacit Okur için Kızılay Şubesi toplantı salonunda bir vefa gecesi düzenlendi. Osman Gerçek tarafından organize edilen program Fazıl Demirkol’un moderatörlüğünde Kuranı Kerim tilavetiyle başladı.

Sacit Okur’un yarım asırlık dâvâ arkadaşı Mehmet Hüsrevoğlu yaptığı açılış konuşmasında, merhum Okur’un hastane günlerini, Akıncılar davasındaki abilik ve gönül adamlığı rolünü ve Hakyol Vakfı ile ilgili irtibatını anlattı. Abdülhamit Bayırbaş da konuşmasında, Sacit Okur’un İmam Hatip Lisesi arkasındaki evlerinin altında bulunan Kitabevi günlerine atıfta bulunarak, burasının gençlerin uğrak yer olduğunu, Okur’un talebelere gönlünü açtığını, onların kitapla buluşmasına ve dâvâya kazandırılmasına zemin hazırlandığını, talebelere nasıl abilik yaptığını örnekleriyle anlattı.

Kadim dostlarından Mustafa Fikri Tekelioğlu da Sacit Okur’un abisi ve aynı zamanda aile yakını olarak, babası Sofu Mustafa Dayı’dan devraldığı mirasla Kayserililer arasında muhafazakar ve İslami değerlere bağlı bir aile olarak anıldığının altını çizdi.

Bilişimci Hakan Topuzoğlu, gençlik yıllarında Sacit Abi’yi tanıdığını, çıkardığı dergiler konusunda kendisinden görüş ve fikir olarak oldukça istifade ettiğini, hatta kendisini Kanal 7 televizyonu yöneticileriyle tanıştırdığını vurguladı.

Kimder Başkanı Hacı Ali Çakıcı da Sacit Okur’un Akıncılık günlerindeki tavrı, duruşu ve yargılanma süreci ile ilgili bilgiler vererek, üstlendiği dâvânın sorumluluğunu 12 Eylül darbesinden sonra 4 ay 18 gün hapis yatarak çektiğini ifade etti.

Sacit Okur’un ağabeyisi ve aynı zamanda bacanağı olan Cahit Okur’un oğlu Mehmet Okur da Sacit Okur’un hem amcası hem de teyzesinin kocası olması bakımından kendisine çok aynı zamanda arkadaş ve sırdaş yakınlığında olduğunu belirtti.

Dükkan komşuları eczacı Kemal Somtaş ve Recep Tiritoğlu’nun hatıraları, aile yakınları, dostları ve dava arkadaşlarının anlatımlarıyla devam eden programda, vefa ve anma gecesini düzenleyen Osman Gerçek, edebiyat literatüründe bir doğumu hatırlama anlamında Mevlüd geleneğinin, toplumsal hayatta vefat edenlerin arkasından bir hatırlanma olduğunu ifade ederek, Saray Computer Dizgi’de dört yıla yakın ortaklık yaptığını vurguladı. Geniş yürekliliği, güler yüzü ve dost canlısı tavırlarıyla ve dava adamlığıyla önemli bir miras bıraktığına, burada bulunanların hüsnü şehadette bulunduklarını belirten Gerçek, dünyada elde edilen maddi kazanımların toplumsal açıdan ‘hüsnü şehadet’ nedeni olmadığını, kazandığı dostlarının vefasının, hak ve hakkaniyete bağlılığının, toplum nezdinde hayırla yadedilmenin, böyle bir programa neden olabilmenin daha önemli olduğunu ifade etti.

Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli de programa katılanlara teşekkür etti.

Duygusal bir havada devam eden program, Fazıl Demirkol’un Kuranı Kerim ve duasıyla sona erdi.