Davud El-Kayseri Caddesi ile Kayseri'nin Ulaşım Altyapısı Güçleniyor

Ayrıca, 1 kilometre uzunluğundaki ve 25 metre imar genişliğindeki Paşalı Caddesi de 36 milyon 250 bin TL yatırımla tamamlandı. Bu iki proje, Kayseri’nin ulaşım vizyonuna önemli katkılarda bulunarak, entegre bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefliyor.

Davud El-Kayseri, Paşalı Caddesi ve 29 Ekim Katlı Kavşağı projeleri, toplamda 400 milyon TL’yi aşkın bir yatırım ile Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendiriyor. Bu projeler, şehrin ulaşımını kolaylaştırırken, trafikteki yoğunluğu azaltmayı ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Ayrıca, Kartal Katlı Kavşağı’nın ihalesinin Kasım ayında yapılacağı duyuruldu. Kayseri’deki ulaşım projeleri, şehirdeki eser ve hizmet anlayışıyla hayata geçirilmeye devam ediyor.