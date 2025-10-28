Davutoğlu: 'Devlet darda olursa elimi taşın altına koyarım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve 26. Başbakan Ahmet Davutoğlu, kentteki üniversite öğrencileriyle de bir araya geldi. Davutoğlu, “Küresel Vicdan: 21. Yüzyılda Adalet Arayışı ve Diplomasi / Soykırıma Karşı Vicdani Duruş” başlıklı konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet darda, millet sıkıntıda dendiğinde yardım talep edildiğinde gerekli her türlü yardımı yapacağını ifade eden Gelecek Partisi Genel Başkanı ve 26. Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Ben hayatımı ilkelerimle yaşamış biriyim. Akademik hayatta neyi savunmuşsam, Dışişleri Bakanı, Başbakanken aynı şeyleri savundum, ayrıldıktan sonra da aynı şeyleri savundum. Siyasi ahlak dedim. Yolsuzluklara karşı mücadele dedim, şeffaflık dedim. Ne kadar ihtilaf edersem edeyim ve ülkenin başında kim olursa olsun, bakın, kim olursa olsun diyorum. Devlet darda, millet sıkıntıda dendiğinde, yardım talep edildiğinde, elimden geleni arkama koymam, her şeyi yaparım. Başbakanlıktan ayrılırken şunu söyledim: Nefsimi ayaklarımın altına alarak. Şimdi, o günkü şeyi söylüyorum: Yine nefsimi ayaklar altına alırım. Eğer devlete bir katkım olursa, olacaksa, millete bir katkım olacaksa, bunu seferberlik ve vatanperverlik addeder, gereğini yaparım. Türkiye'de bugün devleti kılcal damarlarına kadar tanıyan iki kişi var ise, birisi Sayın Cumhurbaşkanı'dır, ikincisi ben” diye konuştu.