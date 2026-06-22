Dayanıklılığın Şampiyonları Kayseri'de Buluştu

Kayseri, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede, 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Kayseri’de, Ulusal Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları düzenlendi. Farklı ülkelerden gelen sporcuların mücadele ettiği yarışmalarda, at ve binicinin uyumu, dayanıklılığı ve performansı ön plana çıktı. Zorlu parkurlarda gerçekleştirilen yarışlar boyunca sporcular, yüksek konsantrasyon ve disiplin gerektiren etapları başarıyla tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Doğal güzellikleri ve spor altyapısıyla dikkat çeken Kayseri’de düzenlenen organizasyon, atlı dayanıklılık sporunun gelişimine katkı sunarken, sporseverlere de unutulmaz anlar yaşattı. Yarışmalar boyunca sergilenen mücadele ruhu ve fair-play anlayışı, organizasyonun en dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından desteklenen organizasyon, şehrin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. Dünyanın farklı noktalarından sporcuları bir araya getiren yarışmalar, sporun birleştirici gücünü gözler önüne serdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara, sporculara, hakemlere ve sporseverlere teşekkür ederek, Kayseri’nin sporun her branşında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri vizyonu doğrultusunda, sporun her yaşa ve her kesime ulaşması için çalışmalarını sürdürürken, şehri ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının önemli merkezlerinden biri haline getirmeye devam ediyor.