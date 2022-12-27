DEAŞ'a finans sağladığı iddia edilen 2 sanığın yargılanması başladı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları ve üye oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, hakim karşısına çıktı.

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  • 27.12.2022 14:46
  • Güncelleme: 27.12.2022 15:48
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DEAŞ'a finans sağladığı iddia edilen 2 sanığın yargılanması başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de terör örgütü DEAŞ’a finans sağladıkları ve üye oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu yabancı uyruklu J.K.İ, tutuksuz sanık M.M.S. ve avukatları hazır bulundu. Sanıklardan M.M.S., terör örgütü DEAŞ üyelerinin köye geldiklerini, babasının ektikleri buğdayın bir kısmını terör örgütü üyelerine verdiğini söyledi. Babasının buğdayları vermemesi halinde örgütün tarlaları ellerinden alacağını öne süren M.M.S, "DEAŞ’a katılmadım. Engelliyim ve bacağımda platin var. Bana ait olan cep telefonumu ikinci el olarak aldım. Bu telefondan da her hangi bir görüntü indirmedim. Telefonda bulunan görüntüler eskiden kalmış olabilir” diyerek, beraatını istedi. Sanık J.K.İ. ise, “Ben Irak’ta resmi bir kurumda elektrikçi olarak çalıştım. DEAŞ mensupları köyüme geldiğinde kaçarak Türkiye’ye geldim. Beraatımı istiyorum” dedi.

Mehkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İHA

Kayseri Gündem
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