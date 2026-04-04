DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı.
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin açığa çıkartılması maksadıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet (DEAŞ) suçunu işlediği tespit edilen Kayseri nüfusuna kayıtlı 1 şahıs Melikgazi ilçesinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahsın, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.