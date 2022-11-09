DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 1 şahıs yakalandı.
- 09.11.2022 10:48
- Güncelleme: 09.11.2022 12:21
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 1 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı TEM şube Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
İHA
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