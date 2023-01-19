DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

PAYLAŞ
  • 19.01.2023 15:35
  • Güncelleme: 19.01.2023 16:47
  • 66
DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti amacıyla istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 1 kişi Melikgazi ilçesinde bir adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Uygulaması

Jandarmadan 'Huzur ve Güven' Uygulaması

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 8 gözaltı

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 8 gözaltı

Başkan Büyükkılıç, 16 İlçeyi Hizmetle Buluşturdu

Başkan Büyükkılıç, 16 İlçeyi Hizmetle Buluşturdu

Kayseri OSB Davasında 5. duruşma görüldü

Kayseri OSB Davasında 5. duruşma görüldü

İYİ Parti'li Özhan'dan, 'Sinan Ateş ismi bir caddeye verilsin' başvurusu

İYİ Parti’li Özhan’dan, ‘Sinan Ateş ismi bir caddeye verilsin’ başvurusu

Semt Pazarında meyve-sebze fiyatları | 19.01.2023

Semt Pazarında meyve-sebze fiyatları | 19.01.2023

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir belediyesi, küçük kızın isteğini karşılıksız bırakmadı

Büyükşehir belediyesi, küçük kızın isteğini karşılıksız bırakmadı

Milli Eğitim Müdürü Teltik, öğretmenlerden ödev vermemelerini istedi

Milli Eğitim Müdürü Teltik, öğretmenlerden ödev vermemelerini istedi

DAHA FAZLA
Kayseri'de 'Yerel Medya Buluşmaları' gerçekleşti

Kayseri’de ‘Yerel Medya Buluşmaları’ gerçekleşti

İş hanında Sinan Ateş detayı

İş hanında Sinan Ateş detayı

Çaldığı silahı toprağa gömmüş, paraları odunluğa saklamış

Çaldığı silahı toprağa gömmüş, paraları odunluğa saklamış

İl Koordinasyon Kurulu, Vali Çiçek Başkanlığında toplandı

İl Koordinasyon Kurulu, Vali Çiçek Başkanlığında toplandı

DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı

DEAŞ üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı