Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

 Aralarında Kayserili iş insanı Hüseyin Dede Göç'ün de bulunduğu 5 kişinin Yargıtaydan dönen 3 dosya bugün görüldü. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. 

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  • 09.03.2023 21:16
  • Güncelleme: 10.03.2023 08:29
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Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

HÜSEYİN DEDE GÖÇ: HAKKIMDA DELİL YOK
Mahkemede siz alan Hüseyin Dede Göç, “ Benim hakkımda 36 ay teknik takip kararı verenler şimdi FETÖ’den tutuklu. Benim iddianamem hazırlandı, mahkeme reddetti. Hakkımda delil yok. Ben aile faciası geçirmiş birine sahip çıktım. Öleni de öldüreni de tanımıyorum. Üzerime atılan suçlar bana uymuyor. Ben bu adam değilim. Beraatimi istiyorum” diye konuştu. E.A ise, “Bundan 10 yıl önce arandığımı öğrendim, teslim oldum. Fail yokken cinayet cezası aldım. On yıl bekledim, Yargıtay bozdu. Ben öldürmedim” dedi. H.Ç. ve M.G. ile H.D.G. söyleyeceklerinin olmadığını belirttiler.
Mahkeme heyeti Hüseyin Dede Göç hakkında bir kez müebbet 2 kez 23 yıl 4 ay hapis cezası vererek bütün sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

1ha

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