Dedelerinin yardımıyla okul duvarlarını boyadılar

Sivas’ta Hayırsever Lütfi Abay İlkokulu öğrencileri "Emek Verip Boyuyorum Duvarımı Koruyorum" etkinliği çerçevesinde dedeleriyle birlikte okul duvarlarını boyadı.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen HEDEF Projesi çerçevesinde Hayırsever Lütfi Abay İlkokulunda öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımı ile "Emek Verip Boyuyorum Duvarımı Koruyorum" etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin okul duvarlarını süsleyen boyama çalışmalarına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da eşlik etti. Velilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte bazı öğrenciler ise boyama çalışmalarını dede ve ninelerinin yardımlarıyla yaptı. Vali Şimşek, renkli görüntülere sahne olan etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan öğretmenler ile katılım sağlayan öğrenci ve velileri tebrik etti.