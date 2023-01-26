Dedeman Okulu'nun yeri, otoparklı sosyal alana dönüşüyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehrin merkezinde hem park hem sosyal alan olarak hizmet verecek hem de otopark sorununa çözüm olacak yeni ve nitelikli projenin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Şehrin merkezinde bireylerin yoğun iş ve alışveriş sonrası rahat bir nefes alacak yeşil alanı ile Kayseri’ye yeni bir misyon kazandıracak yatırımda sona geldiklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu “Hunat Mahallesinde yer alan eski Dedeman Okulumuzun yerine şehrin merkezini rahatlatacak yeşil alan ve otopark ihtiyacını karşılayacak projede sonra yaklaştık. İnşallah hızlı bir şekilde Kayseri şehir merkezine büyük, nezih, güzel bir park kazandırıyoruz. Bu park aynı zamanda oturma grupları ile şehir merkezinde adeta sosyal mekân olacaktır. Şehir merkezini rahatlatacak yaklaşık 7 bin metrekare yeşil alan ve otopark ihtiyacını karşılayacak projemizin şehrimize hayırlı olmasını dilerim ” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Dedeman okulunun Hulusi Akar Bulvarı üzerinde belediye tarafından yapılan Kayseri’nin en modern ve büyük okuluna taşınarak eğitimin devam etmesini sağladıklarını sözlerine ekledi.