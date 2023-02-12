Dedeman Otel depremzedelere kapılarını açtı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen 2 depremle 10 il büyük hasar aldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası Türkiye yasa boğuldu. Deprem bölgelerine ülkemizden ve dünyadan birçok ekip yardım çalışmalarına katıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken Kayseri’de de birçok kurum, kuruluş ve vatandaş da depremzedeler için seferber oldu. Dedeman otel ise depremin ilk gününden beri Kayseri’ye gelen depremzedeler için tüm imkanları ile kapılarını açtı.

Otelde kalan depremzedeler ise yardımları için otele ve personellere teşekkür etti. Depremzede Mustafa Gülşen, otele bıraktığı notla otel çalışanlarına teşekkür ederek, “Otel personeline ve çalışanına çok teşekkür ederiz. Böyle sıcak bir yuvayı bizlere verdiğiniz için Allah sizden razı olsun” dedi.

Malatya’dan gelen Yaren isimli depremzedenin ise otele bıraktığı notta şu ifadeler yer aldı: “Ben Malatya’dan Yaren. Bizlere kapılarını açtığınız için çok teşekkür ederiz. Dua edin, hakkınızı helal edin.“