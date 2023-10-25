Dedesinin mirası nedeniyle dayısını darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakim karşısına çıktı

Olay 2022 Kasım tarihinde Melikgazi İlçesi Ambar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Ş.Ş. dayısı A.K.’nin işyerine gelerek dedesine ait buzdolabı ve 2 kanepeyi sattığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Arkadaşı M.O.T. ile dayısı A.K.’yi darbeden Ş.Ş. hakkında dava açıldı. Sanıklar hakim karşısına çıktı. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki A.K., tutuksuz sanıklar Ş.Ş. ve M.O.T. ile taraf avukatları katıldı.

MÜŞTEKİ DAYI A.K.: BABAM ÖLÜNCE EŞYALARINA NE OLDU BİLMİYORUM

Mahkemede konuşan müşteki A.K., “Babam el arabası ile eşya taşıyarak geçinen biriydi. Eşyalar eskiydi. Babam öldükten sonra analığım o evde yaşamaya devam etti. Eşyalara ne oldu bilmiyorum. Bu olaya bir yıl oluyor. Cumaya gitmiştim. Telefonum kapalı olduğu için eşimi aramış. ‘Dayım haftaya kadar 30 bin lirayı hazırlasın’ demiş. iki kanepe ve bir buzdolabına 30 bin lira bedel belirlemiş. O eşyalara ne oldu ben bilmiyorum. Yeğenim Ş.Ş. bir hafta sonra arkadaşı M.O.T. ile işyerine geldi. Tartışmaya başladık. Sonrasında arkadaşı ellerimden tuttu, yeğenim yüzüme tokat atmaya başladı. Ben kendimden geçmişim. Bunlar kaçarken dükkan komşum ellerindeki kanı görmüş o yetişti. Hastanede kaldım. Şikayetçiyim” dedi.

Sanıklar suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.