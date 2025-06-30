Defalarca satşa çıkmış ama satılamamıştı: HES Kablo yarın yine satışta

HES Kablo Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, 22 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkıyor. Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalenin sonucunda HES Kablo’nun yeni sahibi belli olacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanan HES Kablo, geçtiğimiz günlerde satışa çıkmıştı. Muhammen satış bedeli 22 milyar lira olarak belirlenen HES Kablo’nun ihalesine katılmak için son tarih 30 Haziran olarak belirlendi.

Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin uygulanacağı ihaleye son başvurular yarın yapılacak. Şirketin satış ihalesiyse 1 Temmuz’da saat 10.00’da gerçekleştirilecek.