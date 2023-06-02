Definecilerin kazdığı çukurda mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde definecilerin açtığı çukura düşerek mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor.
- 02.06.2023 10:23
- Güncelleme: 02.06.2023 13:33
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde definecilerin açtığı çukura düşerek mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor.
İlçeye bağlı Pusatlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan bir vatandaş, definecilerin açtığı çukurdan ses geldiğini duydu. Çukura ulaştığında içerisinde kaplumbağaların düşerek mahsur kaldığını fark eden vatandaş, çukurun yüksek olmasından kaplumbağalara ulaşamadı.
Mahsur kalan kaplumbağaların kurtarılmasını isteyen vatandaş, yardım istedi.
İHA
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