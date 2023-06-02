Definecilerin kazdığı çukurda mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde definecilerin açtığı çukura düşerek mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor.

PAYLAŞ
  • 02.06.2023 10:23
  • Güncelleme: 02.06.2023 13:33
  • 115
Definecilerin kazdığı çukurda mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde definecilerin açtığı çukura düşerek mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor.

İlçeye bağlı Pusatlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan bir vatandaş, definecilerin açtığı çukurdan ses geldiğini duydu. Çukura ulaştığında içerisinde kaplumbağaların düşerek mahsur kaldığını fark eden vatandaş, çukurun yüksek olmasından kaplumbağalara ulaşamadı.

Mahsur kalan kaplumbağaların kurtarılmasını isteyen vatandaş, yardım istedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'ye 80 Km'lik bisiklet yolu planlanıyor

Kayseri'ye 80 Km'lik bisiklet yolu planlanıyor

Vali Çiçek'ten Şeffaf Odaya takdir: 'Muhteşem'

Vali Çiçek'ten Şeffaf Odaya takdir: 'Muhteşem'

Kariyer Merkezi 1 ayda 349 kişiye istihdam sağladı

Kariyer Merkezi 1 ayda 349 kişiye istihdam sağladı

Talas Sporcu Fabrikasına kayıtlar başladı

Talas Sporcu Fabrikasına kayıtlar başladı

Definecilerin kazdığı çukurda mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor

Definecilerin kazdığı çukurda mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor

Huzur Çınarı'dan Bağımlılıkla Mücadele Çalışması

Huzur Çınarı'dan Bağımlılıkla Mücadele Çalışması

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

4
Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

5
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

6
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vekiller Yemin Töreninde

Vekiller Yemin Töreninde

2. Turda Kılıçdaroğlu'na en çok oy veren 3 İlçe

2. Turda Kılıçdaroğlu'na en çok oy veren 3 İlçe

DAHA FAZLA
E-Ticaret ve E-İhracat Masaya Yatırıldı

E-Ticaret ve E-İhracat Masaya Yatırıldı

Uzmanı uyardı: 'Başarılı sınav için stres kontrolü çok önemli'

Uzmanı uyardı: 'Başarılı sınav için stres kontrolü çok önemli'

Kayseri'nin en büyük sosyal tesisinde sona gelindi

Kayseri'nin en büyük sosyal tesisinde sona gelindi

Kocasinan'da talepler hızla çözüme kavuşturuluyor

Kocasinan'da talepler hızla çözüme kavuşturuluyor

Başkan Büyükkılıç, LGS öğrencilerine başarılar diledi

Başkan Büyükkılıç, LGS öğrencilerine başarılar diledi