Değer Gençlik Merkezi faaliyetlerine devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK bünyesinde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül aldıkları proje Değer Gençlik Merkezi’nin, gençlere yönelik eğitimlerle dolup taştığını kaydetti.

Kaliteli ve etkili bir eğitim anlayışını benimseyen Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), özellikle öğrencilere yönelik hazırladığı kurs içerikleriyle dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül aldığı Değer Gençlik projesi ile gençlere yönelik hizmetlerini sunmayı kararlılıkla sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “KAYMEK’imiz ile ‘Değer Gençlik, Gençliğe Değer’ sloganıyla yola çıkan Değer Gençlik Merkezi, 5 farklı atölyede 18 farklı istasyonda eğitimlerine devam ediyor. Her hafta düzenlenen seminerler, atölyeler, sanat etkinlikleri ve spor faaliyetleri ile gençlere destek olmaya devam ediyor” dedi.

Kursların tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Kurslar, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı boyunca haftada 2 gün olmak üzere toplam 315 saat olarak planlandı. Değer Gençlik Merkezi, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyerek dolu dolu bir eğitim süreci sunuyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK’teki bu başarılı projelerin, gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri ve geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim ve gelişimlerine yönelik sunduğu bu tür fırsatlarla, topluma değer katmaya devam edecek.