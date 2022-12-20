'Değer Gençlik' seminerinin konuğu Kaymakam Karacan oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) “Gençliğe Değer” sloganı ile hizmetlerini sürdürdüğü, ödüllü projesi ‘Değer Gençlik Projesi’nin bu haftaki seminerine, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan konuk oldu.

KAYMEK Tesislerinde gerçekleştirilen Değer Gençlik Projesi’nin bu haftaki seminerine Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kayseri’de, gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden genç dostu belediye ödülünün yanı sıra çok sayıda ödül kazanan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu kulvarda hız kesmeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede KAYMEK Değer Gençlik’in konuşmacı olarak konuğu olan Melikgazi Kaymakamı Karacan, Melikgazi ilçesiyle ilgili değerlendirmeleri dinledi, atölye çalışmalarına katıldı ve tesisi gezerek çok beğendiğini belirtti.

Konuşmacı olarak katıldığı KAYMEK Değer Gençlik Projesi seminerinde, gençler ile tecrübelerini ve gerçekleştirdiği hizmetleri paylaşarak gençlerin kariyer planlamasına bir perspektif kazandıran Melikgazi Kaymakamı Karacan, öğrencilerle kaynaşarak sohbet etti, fotoğraf çekindi.

İlginin yoğun olduğu programa ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, “Kayseri Büyükşehir belediyesi KAYMEK Değer Gençlik’te bu hafta Melikgazi Kaymakamımız Sayın Bülent Karacan’ı misafir ettik. Davetimize icabet eden ve gençlerle keyifli bir kariyer söyleşisi gerçekleştiren Kaymakamımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.