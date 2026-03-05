Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği'nden yetim ve özel çocuklara iftar

Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği tarafından bir restoranda 150 yetim ve 50 özel çocuk olmak üzere toplam 300 kişinin katıldığı iftar programı düzenlendi. Program kapsamında çocuklara hediyeler dağıtılırken semazen gösterisi de gerçekleştirildi.

Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Özlem Güneş programda yaptığı konuşmada, “Bugün burada sadece bir iftar yemeği yemedik, bir gönül sofrası kurduk. Gönül sofrası berekettir. Çünkü gönül sofrasında eksik aranmaz, paylaştıkça çoğalır. Gönül sofrasında eşitlik vardır ve bugün burada bu sofrayı kurmamızı sağlayan bütün misafirlerimize, burada olamayıp bizi destekleyen bütün destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hepinizin niyetlerini kabul etsin, birliğimizi daim etsin inşallah” şeklinde konuştu.