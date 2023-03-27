Değeri 3 buçuk milyon liralık otomobil ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro amirliği ve Kriminal Şube Müdürlüğünce son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda maddi değeri yaklaşık 3 buçuk milyon lira olan 13 adet change oto ele geçirildi.

Konu ile alakalı 33 kişi gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.