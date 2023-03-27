Değeri 3 buçuk milyon liralık otomobil ele geçirildi
Kayseri'de son bir içerisinde yapılan çalışmalarda değeri 3 buçuk milyon lira olan 13 adet change oto ele geçirildi. Konu ile alakalı 33 kişi gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
- 27.03.2023 22:14
- Güncelleme: 27.03.2023 22:14
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro amirliği ve Kriminal Şube Müdürlüğünce son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda maddi değeri yaklaşık 3 buçuk milyon lira olan 13 adet change oto ele geçirildi.
Konu ile alakalı 33 kişi gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
1ha
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