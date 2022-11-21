Dehşet anları kamerada: Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini böyle vurdu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada şüpheli şahsın, pompalı tüfek ile husumetlisi yerine babasını ve kardeşi vurduğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın ayrıca, kaçan kişilere de rastgele ateş açması da saniye saniye kaydedildi.

PAYLAŞ
  • 21.11.2022 10:24
  • Güncelleme: 21.11.2022 10:32
Dehşet anları kamerada: Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini böyle vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada şüpheli şahsın, pompalı tüfek ile husumetlisi yerine babasını ve kardeşi vurduğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın ayrıca, kaçan kişilere de rastgele ateş açması da saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, sokakta bulunan çay ocağı işletmecisi M.Ç. (57) ile taksi şoförü A.A. arasında iddiaya göre, alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine M.Ç. telefonla oğullarını arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde durağa gelen M.Ç.’nin yakınları ellerindeki aletler ile durakta bulunan taksilere zarar verdi. Bu sırada Ö.Ç., aracından aldığı pompalı tüfek ile durağın önünde bekleyen şahıslara ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar babası M.Ç. ile kardeşi F.Ç.’ye ve taksi durağında bulunan araçlara isabet ederken Ö.Ç., kaçan şahıslara da koşarken ateş açtı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda, vatandaşlar da sağa sola kaçarak korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda polis olaya müdahale ederken, yaralılar da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ilk yarı tamamlandı

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ilk yarı tamamlandı

Talasgücü Belediyespor- Hacılar Erciyesspor: 2-1

Talasgücü Belediyespor- Hacılar Erciyesspor: 2-1

Kavga ettiği babaannesini bıçakladı

Kavga ettiği babaannesini bıçakladı

Kayseri'de kuyumcu dükkanında hırsızlık

Kayseri'de kuyumcu dükkanında hırsızlık

Geçmiş yıllarda Kayseri'de meydana gelen felaket ve salgınlar

Geçmiş yıllarda Kayseri’de meydana gelen felaket ve salgınlar

12 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

12 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kış geliyor sıcaklık 9 derece birden düşecek

Kış geliyor; sıcaklık 9 derece birden düşecek

Öğrenciler 9 gün sonra tekrar ders başı yaptı

Öğrenciler 9 gün sonra tekrar ders başı yaptı

DAHA FAZLA
Soğanlı'daki Türkiye Şampiyonası Anadolu Ateşi gösterisi ile taçlandı

Soğanlı'daki Türkiye Şampiyonası Anadolu Ateşi gösterisi ile taçlandı

Kütüphanede Öğrencileri Başkan Büyükkılıç Karşıladı

Kütüphanede Öğrencileri Başkan Büyükkılıç Karşıladı

Dehşet anları kamerada: Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini böyle vurdu

Dehşet anları kamerada: Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini böyle vurdu

Talas'ta Asfalt Sezonu Bitmez

Talas'ta Asfalt Sezonu Bitmez

Türkuaz'ın acı günü

Türkuaz'ın acı günü