Dehşet anları kamerada: Köpek gence böyle saldırdı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı. Gencin saldırıya uğradığı anlar ise kameraya yansıdı.
- 29.09.2023 10:16
- Güncelleme: 29.09.2023 11:20
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı. Gencin saldırıya uğradığı anlar ise kameraya yansıdı.
İlçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, C.M.’ye (19) köpek saldırdı. Vatandaşların elinden kaçan köpek, bir süre kovaladığı C.M.’nin bacağını ısırdı. Gencin korkudan bağırması mahalleyi inletirken, çevredeki vatandaşlar köpeği uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan C.M., tedavi altına alındı.
Köpeğin gence saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA
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