Dekan Nurettin Acır, “Kayseri’den ve Anadolu’dan birçok ürünü görme fırsatımız oldu”

İstanbul Yenikapı’da 8-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Kayseri Tanıtım Günleri’nin 3’üncü gününde Kayseri ilçeleriyle birlikte tanıtılmaya devam ediyor. Etkinlik alanı gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Nurettin Acır, organizasyona öğrencilik döneminde arkadaş olduğu Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’ın davetiyle katıldığını söyledi. Acır, organizasyondan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Kayseri tanıtım günleri Çok güzeldi. Kayseri’den ve Anadolu’dan birçok ürünü görme fırsatımız oldu. Kayserililerle tanışmış olduk. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, Bütün Kayserililere selam ediyoruz.”