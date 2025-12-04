Dekan Yardımcısı Somuncu 'Epilepsi veya behçet hastası vatandaşlar, ÖTV istisnasından yararlanamıyor'

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Ahmet Somuncu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Dekan Yardımcısı Ahmet Somuncu, ÖTV istisnasından yararlanmak isteyenler için yasal süreçte yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Somuncu, “Ortopedik engeli olanlar, yani özel tertibat yaptıracaklar daha doğrusu, önce gidip rapor alıyorlar. Raporuna, "özel tertibatlı araç kullanabilir" şerhini yazıyor heyet uygun görürse tabii. O raporla vergi dairesine müracaat ediyor. Vergi dairesi "istisnadan yararlanabilir" diye yazı yazıyor, işte onu resmi sisteme işliyor, artık elektronik olduğu için yazışmalar. O yazıyla da kişi gidiyor, ÖTV Kanunu'nun işte ilgili maddesindeki o tutarlara uygun, şimdi yerlilik oranına uygun, aracını bayiyle görüşüp anlaşıyor. Bayi özel tertibat yaptırıyor, gaz pedalı ve teslim ediyor aracını. Fakat, dediğim gibi hiç araç dahi kullanamayacak durumda olan, işte epilepsi hastası gibi, behçet hastalığı gibi, insan bir anda dermansız kalıyor Allah korusun, bu hastalıkları tıpçı arkadaşlarımız daha iyi bilir. Bu kesim mağdur oldu. Zaten Anayasa Mahkemesi'ne itiraz konusu, yani itiraz yoluyla başvurudaki davacı, ilk derece mahkemesindeki davacı yüzde 60 engelli, ehliyet dahi alamıyor. Dolayısıyla ehliyet alamayınca da bu süreç baştan kapanmış oluyor. O zaman ne oluyor? Bu kişiler ÖTV istisnasından yararlanamıyor. O da doğrudan doğruya Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ediyor. Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle bu kararı verdi. Şimdi bunun sonucunu yüce Meclis'ten bekliyoruz bakalım nasıl bir kanun düzenlemesi yapacaklar” ifadelerini kullandı.