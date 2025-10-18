Deklanşöre 'Öğretmen Gözüyle' basılacak

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen 'Öğretmen Gözüyle' temalı fotoğraf yarışması ile ilgili Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Başvurular, il milli eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresleri üzerinden 27 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabilecek' denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında eğitimcilerin sanatsal bakış açılarını ortaya koymalarını ve meslektaş dayanışmasını güçlendirmelerini amaçlayan “Öğretmen Gözüyle” temalı fotoğraf yarışması için başvurular, il milli eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresleri üzerinden 27 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Haber Merkezi

