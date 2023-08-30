Dekoratif ahşap yakma sanatı, Sanatçılar Sokağı’nda icra ediliyor

Yaz sezonunun devam etmesiyle birlikte özellikle turistlerin, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seyahatleri ve tatillerinin hız kesmeden devam etmesinin yanı sıra turist ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlardan bu tatil-seyahat süreçlerine dair bir anı, hatıra bırakmak adına hediyelik eşya ve aksesuarlara olan yoğun ilgi sürüyor. Bu bağlamda Tarihi Kayseri Kalesi’nin güneyinde bulunan Sanatçılar Sokağı, dekoratif yakma resim severlerin uğrak noktası. 4 yıldır Sanatçılar Sokağı’nda ahşap yakma sanatını (pyrography) icra eden ve özellikle yurt dışından, Kayseri dışından gelen vatandaşların satın alma eğilimi göstermelerinin takdir edilesi bir durum olduğunu söyleyen sanatçı Adnan Büyükbaş, “Ben normalde ressam değilim, haddimi o yönden bilirim ancak resim yapmayı da sevdiğim için sanatçımız, ustamız Hasan Gürpınar’ın aracılığıyla belediyemizin Sanatçılar Sokağı’nda bana da bir yer verdiler. Ahşap yakma sanatı üzerine çalışıyorum, 4 yıldır Sanatçılar Sokağı’ndayım. Özellikle yurt dışından gelen arkadaşların, Kayseri dışından gelen arkadaşların da burayı sık sık ziyaret edip tanıtması ve satın alma eğilimi göstermeleri gerçekten takdir edilesi bir durum, bu konuda memnunuz. Buradaki eşyaların birçoğu el yapımı olduğu için özellikle yurt dışından gelen insanların ilgisi çok büyük” dedi.

‘SANATTA ESTETİK KAYGI GÜDÜLÜR’

Sanatçı Büyükbaş, yakma ve resim sanatı dışında edebiyatla ilgilendiğini ve sanatın estetik kaygı gütmesini belirtirken, “Ben sadece resimle alakalı değil aynı zamanda edebiyatın tiyatro, hikaye ve şiir gibi alanlarıyla da ilgileniyorum, çeşitli eser ve çalışmalarım mevcut. Sanatçının, sanat konusunda elini taşın altına koyması lazım, sanatını icra ederken dikkatli, özverili çalışması ve estetik kaygı gütmesi gerekir. Sanat eserinin bir mal olarak görülmemesi gerekli. Bu sokakta sanatını çok iyi icra eden arkadaşlar var, hepsini de çok seviyorum, sanatın icrası anlamında da takdir ediyorum, vatandaşımızın da bizi desteklediklerine inanıyorum” diye konuştu.

‘VERİLEN İMKÂNLAR DAHA İYİ OLABİLİR’

Geçmişe nazaran Kayserili vatandaşların da sanata dair ilgisinin arttığını ve tanıtım konusunda hem idarecilerin hem de sanatçıların görevler üstlenmesini söyleyen Büyükbaş, “Maalesef Kayserimizdeki vatandaşlarımız sanatsal faaliyetlere şu an biraz uzak ancak onların da ilgilerini yavaştan göstermeye başladıklarının farkındayız. Belediyemizin verdiği bu imkânlar daha iyi olabilir, Sanatçılar Sokağımız şehrimizin merkezinde, ortasında ancak Kayserililer bile bulmakta zorlanabiliyor. Bu konuda şehrin idarecileri biraz daha ilgi gösterirse çok memnun oluruz, sanatçılarımıza da tabii ki görevler düşüyor” dedi.