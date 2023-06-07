Demir Çelik Sektörü Temsilcileri Kayseri'de bir araya geldi

Endüstriyel ürün ticareti platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ilkini Kayseri'de gerçekleştirdi.

PAYLAŞ
  • 07.06.2023 13:46
  • Güncelleme: 07.06.2023 14:56
  • 98
Demir Çelik Sektörü Temsilcileri Kayseri'de bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Endüstriyel ürün ticareti platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları’nın ilkini Kayseri’de gerçekleştirdi.

Türkiye İş Bankası tarafından kurulan endüstriyel ürün ticareti platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları’nın ilkini 6 Haziran tarihinde sektörün önemli merkezlerinden Kayseri’de gerçekleştirdi. Etkinlik, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Konferans salonunda düzenlendi.

Açılış konuşmalarını Proemtia Genel Müdürü Umut Feyzioğlu ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitçi’nin yaptığı etkinlik, demir çelik sektörünün önemli oyuncuları, Kayseri Sanayi ve ticaret odalarının üyeleri ile Türkiye İş Bankası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proemtia Genel Müdür Yardımcısı Barış Aksoy, Proemtia platformunun kullanımı, satıcılara ve alıcılara sağladığı fonksiyonel ve finansal avantajları aktardı.

Moderatörlüğünü Dr. Barış Esen’in üstlendiği “Demir Çelik Sektöründeki Paydaşların Satın Alma Kararları” konulu panelde, KMC Group Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren, 3K Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü, Fişekçioğlu Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Fişekçioğlu ve Proemtia Satış ve İş Geliştirme Direktörü Nedim Yalt sektöre ilişkin güncel gelişmeleri ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri değerlendirdi.

Demir Çelik Sektörü buluşmalarında, Ekonomist Murat Sağman küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisine dair, Yatırım Finansman Araştırma Bölümü Müdürü Serhat Kaya’nın ise demir-çelik sektörüne ilişkin güncel analizlerini paylaştı.

Kayseri’de yapılan ‘Proemtia Demir Çelik Sektör Buluşmaları’nın ikincisi 13 Temmuz tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gelinlik fiyatları uçtu: Gelinler mütevazı gelinlik talebinde

Gelinlik fiyatları uçtu: Gelinler mütevazı gelinlik talebinde

Döviz kurları 2023'ün zirvesini gördü

Döviz kurları 2023’ün zirvesini gördü

Altında yeni rekor

Altında yeni rekor

Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kurbanlık fiyatları açıklandı

Kurbanlık fiyatları açıklandı

Kayserispor sezonu 47 puanla tamamladı

Kayserispor sezonu 47 puanla tamamladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hava basarken patlayan kamyon lastiği ortalığı birbirine kattı

Hava basarken patlayan kamyon lastiği ortalığı birbirine kattı

TIR ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

TIR ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı

DAHA FAZLA
Memleket Partisi İl Başkanı Deniz Coşkun istifa etti

Memleket Partisi İl Başkanı Deniz Coşkun istifa etti

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

Sakız ve peçete kutusunda uyuşturucu ticareti

Sakız ve peçete kutusunda uyuşturucu ticareti

Kayseri polisinden dron destekli trafik denetimi

Kayseri polisinden dron destekli trafik denetimi

ERÜ'de 'Hukukta Kariyer Zirvesi' düzenlendi

ERÜ'de 'Hukukta Kariyer Zirvesi' düzenlendi