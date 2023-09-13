Demir Karamancı Gençlik Spor Kulübü, halkoyunları bölge yarışmasında birinci oldu

 Demir Karamancı Gençlik Spor Kulübü, 9 Eylül 2023 tarihinde Sivas'ta yapılan kulüpler arası halkoyunları bölge yarışmasında birinci oldu. 

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  • 13.09.2023 11:57
  • Güncelleme: 13.09.2023 11:57
Demir Karamancı Gençlik Spor Kulübü, halkoyunları bölge yarışmasında birinci oldu

Demir Karamancı Gençlik Spor Kulübü, 9 Eylül 2023 tarihinde Sivas’ta yapılan kulüpler arası halkoyunları bölge yarışmasında birinci oldu. 13-17 Kasım 2023 tarihinde Konya'da yapılacak olan Türkiye birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanan kulüp Türkiye'nin en iyi 12 takımı arasına girmeye hak kazandı. 

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kayseri'yi, Kayseri kültürünü ve halk oyunlarını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz ve Türkiye'nin en iyi 12 takımı arasına girmeye hak kazandık. Bu yarışmada kulübümüze büyük destek veren Talas Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Sayın Yaşar Bağırgan Beye ve her zaman gençlerin ve kültürün yanında olan Talas Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yalçın Beye desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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