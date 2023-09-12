Demir Karamancı GSK,Türkiye Finali'nde mücadele edecek

Demir Karamancı Genlik Spor Kulübü, Halk Oyunları Bölge Yarışması’nı birinci tamamladı ve adını Türkiye finaline yazdırdı.

Kayseri ve Türkiye halk oyunları müsabakalarının güçlü ekibi Demir Karamancı GSK, 9 Eylül’de son olarak Sivas’ta yapılan bölge yarışmasına katıldı. Antrenör Tarık Şentürk gözetiminde bölge yarışlarında yer alan Demir Karamancı GSK, 28 ekibe karşı birincilik mücadelesi verdi ve mutlu sona ulaşarak adını Türkiye finallerine yazdırdı. Türkiye birinciliği müsabakaları ise 13-17 Kasım 2023’te Konya’da gerçekleştirilecek.

Müsabakaların ardından Demir Karamancı GSK Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Bu yarışmaya kulübümüze büyük destek veren Talas Belediyesi Kültür İşler Müdürü Sayın Yaşar Bağırgan beye, ve her zaman gençlerin ve kültürün yanında olan Talas Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yalçın beye desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” denildi.