Demir ustası evinde ölü bulundu
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde demir ustası, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
- 02.04.2023 16:38
- Güncelleme: 02.04.2023 16:38
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kırşehir’in Akpınar ilçesinde demir ustası, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Köşker köyünde meydana gelen olayda inşaatlarda demir ustası olarak çalışan Mustafa Ü.’den (47) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından eve gelen ekipler, Mustafa Ü.’nün cansız bedeniyle karşılaştı. Mustafa Ü.’nün kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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