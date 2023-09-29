Demirtaş, CHP il disiplin kurulundan istifa etti

Bugün Kongre Divan Başkanlığı İl disiplin Kuruluna kendi bilgisi olmadan seçildiğini iddia eden ve Melikgazi ilçesindeki partililerin demokratik haklarının ellerinden alındığını gerekçe gösteren Av. Mustafa Devrim Demirtaş yazdığı dilekçeyle istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Kongresi Melikgazi İlçe Yönetimi olmadan kongre yapılarak İl Başkanlığına Feyzullah Keskin seçilmişti. Melikgazi İlçe yönetiminin katılmaması ise tepkilere neden oldu. Bugün Kongre Divan Başkanlığı İl disiplin Kuruluna kendi bilgisi olmadan seçildiğini iddia eden ve Melikgazi ilçesindeki partililerin demokratik haklarının ellerinden alındığını gerekçe gösteren Av. Mustafa Devrim Demirtaş yazdığı dilekçeyle istifa ettiğini duyurdu. AV. Demirtaş ise istifasında şu ifadelere yer verdi: “Kayseri'nin en büyük ve Türkiye'nin 19. büyük ilçesi olan Melikgazi ilçesinde delege seçimleri yapılmaksızın İl Kongresinin yapılmak istenilmesinin, Melikgazi ilçesindeki partililer ve üyelerin demokratik haklarının ellerinden alınması ve İl Kongresinde seçilmesi muhtemel İl Başkanının meşruiyetinin de sorgulanması sonucunu doğuracağından demokrasiye olan inancımız gereğince İl Kongresi tarihinin belirlenmesine açık muhalefet şerhimizin bulunduğunu ve Melikgazi delege seçimleri ile İlçe Kongresi tamamlanmasının akabinde İl Kongresi tarihinin belirlenmesi yönünde karar alınması gerektiği yönünde görüşlerimizi bir önceki dönem 11 Yönetim toplantısında bildirmiş olmamıza rağmen İl Kongresi yapılmıştır. Gerek İI Kongresinde yaşanan ve Cumhuriyet Halk Partisine yakışmayan delege pazarlıkları gerek İl Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınan bir ilçe başkanının Kurultay Delegesi yapılmasının 1 Başkanlığı ve Kurultay Delegeliği için anlaşmalı bir kongrenin tasarlandığının açık göstergesi olması gerekse taşra ilçelerinin emeklerinin göz ardı edilmesi nedenleri ile bilgim dışında listeye yazıldığımı Kongre Divan Başkanlığına İl Disiplin Kurulu Üyeliğine aday olmadığımı yazılı olarak sunmama rağmen seçilmiş olduğum İI Disiplin Kurulu Üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.”