Dengesini kaybeden paraşütçü hafif yaralandı

 Kayseri'de yamaç paraşütçüsü dengesini kaybederek düşmesi sonucu hafif yaralandı.

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  • 20.07.2023 21:46
  • Güncelleme: 20.07.2023 21:46
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Dengesini kaybeden paraşütçü hafif yaralandı

Olay, Talas ilçesi Paraşüt İndirme Alanında yaşandı. Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü yapan kişi iniş sırasında dengesini kaybederek düştü. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekipleri hafif yaralanan paraşütçüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Paraşütçünün ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

1ha

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