Dengesini kaybedip düştü, traktörün üzerinden geçmesiyle hayatını kaybetti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, kullandığı traktörden ineceği sırada dengesini kaybederek yere düşen adam, traktörün üzerinden geçmesiyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Şarkışla’nın Yunusören köyünde meydana geldi. Mehmet Koç, kendisinin kullandığı traktörden ineceği sırada dengesini kaybederek yere düştü. O sırada yokuş aşağı duran traktör bir anda hareketlendi. Yere düşen Koç, hareket eden traktörün üzerinden geçmesiyle ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koç, tedavi edilmek üzere ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine götürüldü. Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, sürüklenen traktör metrelerce ilerledikten sonra durabildi.