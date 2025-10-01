Denizi olmayan Kayseri'de, ürettikleri su altı projesiyle TEKNOFEST'te derece elde ettiler

Kayseri’de eğitim veren 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri projelerle Teknofest’te önemli başarılara imza attı. Henüz okulun üçüncü yılında birçok ödül kazanan öğrenciler, su altı aracı, hidrojenle çalışan sistemler ve robotik projeleriyle Türkiye genelinde dikkat çekti. Teknofest İstanbul ve KKTC’deki yarışmalarda yer alan öğrenciler, 8 farklı proje ile toplam 4 ödül kazandı. Gençler, Kayseri’den ulusal ve uluslararası platformlara taşıdıkları projelerle hem özgün tasarım hem de Türkiye dereceleri elde etti. 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Yakup Varol sualtı projesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak: “Burada ödül alan projelerimiz bulunmakta. Okulumuzun 3. senesi ve 3 senedir yoğun bir şekilde proje geliştiriyoruz. Bu sene derece aldığımız projelerden birinden bahsetmek istiyorum, sualtı aracımız. Kayseri'deyiz ve burada herhangi bir şekilde denize ulaşımımız bulunmazken ilk defa denizde gerçekleştirilen bu yarışmada yer aldık ve en özgün tasarım ödülünü aldık. Aracımızın bir robot kolu bulunuyor ve yarışma sürecinde araca dışarıdan bakamıyoruz. İçerisindeki kamerayla kumandanın yönetmesi su altındaki hedefleri toplaması gerekiyordu. Bu şekilde bir süreç gerçekleşti. Toplamda 20 finalist takım arasında en özgün tasarım ödülünü almış olduk” ifadelerini kullandı.



50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Sena Nur Şahin, yakıt sağlığı için geliştirdikleri projeden söz ederek: “Bu sene Teknofest İstanbul'da 8 farklı projeyle 20'den fazla öğrenci ile birlikte alandaydık. Geliştirdiğimiz birçok projeyle beraber toplamda 4 ödül aldık ve Kayseri'deki rekor katılımı sağlamış olduk. Bizler Mavera Takımı olarak bir hidrojenle beraber yakıt sağladığımız için proje geliştirdik. Hem en iyi sunum ödülü hem de Türkiye üçüncülüğü alarak bir başarı elde etmiş olduk” şeklinde konuştu.

50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Asya Karaköse de çizgi izleyen robot projesi hakkında bilgiler vererek: “Bu projede bayağı çabaladık. 8 ay boyunca süren raporlar da dahil bir süreç. Okul süreçlerinde raporlarla uğraştık. Geriye kalan yaz saatinde ise projelerin imalat süreciyle ilgilendik. Bu sene de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen yarışmada da vardık. Robolig alanındaydık. Bir çizgi izleyen robot gerçekleştirdik, Akrobot. Bizim bu projemiz en özgün robot ödülünü aldı. Bizim takım olarak asıl amacımız ülkemize yararlı gençler olmak ve gerek uluslararası yarışmalar olsun gerek de Teknofest olsun derece elde etmek" diye konuştu.