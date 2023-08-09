Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında 1 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada bir depoya düzenlenen baskında 1 milyon dal boş makaron, 300 bin adet boş sigara paketi, 10 kg tütün ve 118 adet elektronik sigara kiti bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.