Deprem anında havuz taştı, o anlar kamerada
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin Kayseri'deki olimpik havuzu taşırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
- 20.02.2023 14:08
- Güncelleme: 20.02.2023 14:22
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin Kayseri’deki olimpik havuzu taşırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri’de de hissedildi. Deprem anında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kampüsünde bulunan olimpik havuz taştı.
Sarsıntının başlamasıyla beraber suda hareketlilik başlarken, depremin şiddetini artırdığı anlarda ise havuz taştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İHA
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