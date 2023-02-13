Deprem bölgesinde, barınma ihtiyacı sürüyor

Geride enkaza dönmüş şehirler bırakan Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya çalışılıyor. İlk gün Kahramanmaraş'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, bölgede arama kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Çiçek, özellikle barınma ihtiyacının giderilmesi için bölgeye çadır ya da konteynır gönderilmesini istedi.  

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  • 13.02.2023 10:34
  • Güncelleme: 13.02.2023 10:34
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Deprem bölgesinde, barınma ihtiyacı sürüyor

6 Şubat sabahına asrın felaketiyle uyanıldı. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde ve 9 saat sonra Elbistan merkezli 7,6 şiddetinde meydana gelen ikiz deprem, Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yıkıma sebep oldu. Yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybederken 80 binin üzerinde kişi ise yaralandı. 

‘Asrın felaketi’ olarak da nitelendirilen ikiz depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş’a gönderilen koordinasyon valisi Gökmen Çiçek de, bölgede arama kurtarma ve yardımların dağıtılması çalışmalarını organize ediyor. Depremzedelere komşu il olması nedeniyle ilk ulaşan kentlerden birisi Kayseri oldu. Çiçek’in yönetiminde Kayseri’de kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası adeta deprem bölgesine yardım yağdırdı. Bölgeye ulaşan iş makinaları ve insan gücü öncelikle arama kurtarma faaliyetlerine yönlendirildi. Aynı şekilde gelen gıda, kıyafet, çadır gibi temel ihtiyaçlar da yine Vali Çiçek’in koordinesinde depremzedelere dağıtıldı. 

Yaraların sarılması adına bundan sonraki yardım faaliyetleri de büyük önem taşıyor. Depremzedelerin barınma sorununun çözülmesi için yoğun çaba harcandığını belirten Vali Çiçek, bölgeye, gıda desteklerinin yanı sıra çadır, konteynır gibi barınma ihtiyaçlarına yönelik desteklerin de sürmesini istedi.

1ha

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