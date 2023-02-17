Deprem bölgesinde beraber çalıştığını doktorun milletvekili olduğunu sonradan öğrendi

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Göksun'a giderek depremzedelere yardım ederken, bir sağlık çalışanı da sosyal medyada yaptığı paylaşımda Tamer'in vekil olduğunu sonradan öğrendiğini söyleyerek, 'Yüzlerce depremzedenin muayenesinin ardından sevkini sağlayarak, hayatta kalmasına vesile oldu' dedi.

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  • 17.02.2023 09:32
  • Güncelleme: 17.02.2023 09:56
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Deprem bölgesinde beraber çalıştığını doktorun milletvekili olduğunu sonradan öğrendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Göksun’a giderek depremzedelere yardım ederken, bir sağlık çalışanı da sosyal medyada yaptığı paylaşımda; Tamer’in vekil olduğunu sonradan öğrendiğini söyleyerek, “Yüzlerce depremzedenin muayenesinin ardından sevkini sağlayarak, hayatta kalmasına vesile oldu” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen depremden 10 il ve binlerce insan etkilendi. Deprem Türkiye’yi derinden sarstı. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’de depremin ilk gününde Göksun ilçesine giderek, çalışmalar yaptı. Birçok hastayı tedavi eden ve sevkini sağlayan İsmail Tamer’in milletvekili olduğunu sonradan öğrenen Göksun Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanı İsmail Çil, İsmail Tamer’in depremin ilk saatinden itibaren depremzede muayene ettiğini dile getirdi. İsmail Çil’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Depremin ilk günü o zor gecede soğuk çadırda sabaha kadar bizimle hasta muayene eden, yüzlercesinin sevkini sağlayarak, hayatta kalmasına vesile olan daha sonradan Genel Cerrah ve Kayseri Milletvekili olduğunu öğrendiğim güzel insan iyi ki varsın İsmail Tamer.”

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İHA

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