Deprem bölgesinde görev alan yargı çalışanları ödüllendirildi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki adli hizmetlerin aksamaması için gönüllü olarak bölgede görev yapan adliye ve cezaevi personeline yönelik teşekkür belgesi töreni düzenledi. Sivas Adliyesi konferans salonunda düzenlenen törene, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Kutluboğa, Sivas Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taner Güngör ile deprem bölgesinde görev yapan 12 Cumhuriyet Savcısı ve adliye ile cezaevi personeli katıldı.

Deprem bölgesine gönüllü olarak giden başsavcılık personeline yönelik “Kahraman Serdengeçtiler” hitabı ile törendeki konuşmasına başlayan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, “Emekleriniz, milletimiz ve devletimiz tarafından hiçbir zaman unutulmayacaktır. Sizlerle gurur duyuyor, yargı teşkilatı ve Sivas adliyesi adına minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

6 Şubat’ın hafızalardan silinmeyecek bir tarih olduğunu belirten Başsavcı Uğurlu, 50 binden fazla can kaybına sebep olan, 11 ilde etkisini gösteren deprem nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı olarak deprem bölgelerinde yaptıkları çalışmalara değinen Başsavcı Uğurlu, bölgeye hareket eden ilk ekibin ağır kış şartlarına rağmen 7 Şubat’ta depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a ulaştığını ve bölgede ölü muayene işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başsavcı Uğurlu, Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Kardeş Adliye” uygulaması çerçevesinde Sivas adliyesinin Afşin adliyesi ile kardeş adliye olarak belirlendiğini ve buradaki adli hizmetlerin yerine getirilmesi için gönüllü personelden oluşan başka bir ekibi de Afşin’e görevlendirdiklerini ifade etti. Başsavcı Uğurlu, Afşin adliyesine gönderilen gönüllü personel ekibinin yanı sıra 3 konteyner talebini de karşıladıklarını belirterek, karot ve donatı delillerinin toplanması konusunda ise halen yardımcı olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, afet bölgesine sağladıkları desteğin bunlarla sınırlı olmadığını belirterek, Adıyaman ve Elbistan adliyeleri ile Gaziantep Ceza İnfaz Kurumuna adliye ve cezaevi personelinden oluşan ekiplerin görevlendirildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından teşekkür belgesi takdim törenine geçildi. Tören, afet bölgesinde görev yapan adliye ve cezaevi personeline teşekkür belgelerinin verilmesiyle son buldu. Gönüllü olarak deprem bölgesine giden adliye ve cezaevi personeline yönelik düzenlenen teşekkür belgesi töreninin ardından, bölgede özverili ve fedakarca görev yapan 12 Cumhuriyet Savcısı ile birlikte 89 kişilik ekip, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iftar sofrasında bir araya geldi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, depremin ikinci gününden itibaren Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Elbistan ve Afşin’de adli hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla 12 Cumhuriyet Savcısı, 2 Yazı İşleri Müdürü, 1 İdari İşleri Müdürü, 29 Zabıt Kâtibi, 2 İcra Kâtibi, 1 Seçim Kâtibi, 1 Mübaşir, 1 Adli Tıp Uzmanı, 2 Otopsi Teknisyeni, 22 İnfaz Koruma Memuru, 3 Memur, 3 Teknisyen, 2 Bilgisayar işletmeni, 2 Aşçı, 3 hizmetli ve 3 şoför olmak üzere toplamda 89 kişilik ekip ile görev yaptı.