Deprem bölgesinde ölen Nevşehirlilerin sayısı 38'e yükseldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde vefat edenler memleketlerinde gönderilmeye devam ediyor.

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  • 13.02.2023 18:02
  • Güncelleme: 13.02.2023 18:02
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Deprem bölgesinde ölen Nevşehirlilerin sayısı 38'e yükseldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde vefat edenler memleketlerinde gönderilmeye devam ediyor.

7.7 ve 7,6 şiddetindeki depremlere Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya’da yakalanan Nevşehirli vatandaşlar gözyaşları arasında dualarla toprağa verilmeye devam ediyor. 10 ilde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden Nevşehirlilerin sayısı 38’e yükseldi. Kahramanmaraş merkezli depremde hayatlarını kaybeden Nevşehirli vatandaşların isim listesi ise şu şekilde;

İkbal Yalçın (28) - Nevşehir, Ülfet Delibaş (60) Osmaniye - Nevşehir, Gürbüz Delibaş (55) Osmaniye Oğuz Delibaş (49) Osmaniye Leyla Delibaş (48) Osmaniye Hamdiye Gürbüz (Hatay) -Mazı köylü Emin Uysun (30) Adıyaman- Ortahisarlı Aykut Bulut (29) Adıyaman- Ürgüplü Turgut Mustafa Yedek Adıyaman- Uçhisarlı Sefa Veysel Yaşar (Adıyaman) Ethem Yedek (29) Adıyaman - Uçhisarlı Bekir Mızrak (Hatay)- Göremeli Tunahan Yıldız (Malatya) - Ürgüplü Ünal Balak (Adana/Çukurova) Güşehir/Tuzköy Meryem Pekuz Balak (Adana/Çukurova) Güşehir/Tuzköy Neslihan Balak Özmen (Adana/Çukurova) Güşehir/Tuzköy Meryem Ece Özman (Adana/Çukurova) Güşehir/Tuzköy Umay Burçe Özmen (Adana/Çukurova) Güşehir/Tuzköy Ahmet Yılmaz (Adıyaman) Karapınar/Acıgöl Fatma Yılmaz (Adıyaman) Karapınar/Acıgöl Necati Yılmaz (Adıyaman) Karapınar/Acıgöl Elif Yılmaz (Adıyaman) Karapınar/Acıgöl Hamza Yılmaz (Adıyaman) Karapınar/Acıgöl Ebubekir Fırat (Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi) Gülşehir/Gümüşkent Betül Fırat (Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi) Gülşehir/Gümüşkent Zeynep Aytul Fırat (Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi) Gülşehir/Gümüşkent Elif Yağmur Fırat (Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi) Gülşehir/Gümüşkent Ali Fırat (Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi) Gülşehir/Gümüşkent Ulaş Yavuz (Adıyaman) - Avanos/Üçkuyu Ümran Yavuz (Adıyaman) - Avanos/Üçkuyu Ufuk Özer (Adıyaman) - Nevşehir/Çiftlik Dilek Özer (Adıyaman) - Nevşehir/Çiftlik Berat Özer (Adıyaman) - Nevşehir/Çiftlik Aydın Özer (Adıyaman) - Nevşehir/Çiftlik Veysel Özer (Adıyaman) - Nevşehir/Çiftlik Ecrin Özer (Adıyaman) - Nevşehir/Çiftlik Ogün Yıldırım (Hatay) - Derinkuyu Aykut Yıldırım (Hatay)- Derinkuyu

İHA

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