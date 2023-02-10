Deprem Bölgesinde Son Durum

1- UMKE, AFAD ve diğer acil yardım ekipleri, kuruluşları görevlerini bihakkın ve cansiperane yerine getirmektedirler. Aksini söyleyen yalan söylemektedir, nankördür, art niyetlidir.

2- Ayni yardımlar ihtiyaçtan fazla olarak gelmekte, gerek gıda, gerekse giysiler, malzemeler heba olmaya başlamaktadır. Bunlar milli servettir, bu travma geçtikten sonra bunlara çok ihtiyacımız olacaktır.

3- Şu anda canhıraş yardım için çırpınan, bu uğurda maddi imkanlarını bir şeyler alıp göndermek için harcayan arkadaşlar lütfen bu paraları hemen harcamasınlar, panik geçtikten sonra bu yardımlara çok ihtiyaç olacak o zaman kullanmak üzere muhafaza etsinler. (Cephanemizi tüketmeyelim, savaşın gerisi var orada kullanmak için gerek olacaktır)

4- Şehirden tahliyeler/göç başlamış durumda. Bu durum geride kalanların kurtarma çalışmalarında bir rahatlık sağlamaktadır. Ekipler daha rahat çalışma imkanı bulmaktadır. İmkanı olanların ayrılması uygun olacaktır.

5- Tıbbi malzemeler de yeterli miktarda gelmiştir, indirmek için sıra beklemekte, uzun kuyruklar oluşmaktadır.

6- İlk yardım ve kurtarma operasyonları bittikten sonra yaralıların ve travma geçirenlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde maddi destekler (makine, protez, alet ekipman alımı için) çok önemli olacaktır. Bu nedenle lütfen maddi imkanları hemen heba etmeyelim.

7- Sağ kurtulup şehirlerde kalanların ya da göç edenlerin gittikleri yerlerde barınmaları, beslenmeleri için gerekli yardımları sağlamak üzere yalnızca kurumlara bağış yapmayıp ihtiyaç duyan bu kişilere doğrudan ulaşmak, ihtiyaçlarını gidermek önemlidir. Maddi kaynakları buralarda kullanmayı da düşünüp ona göre hareket etmek gerekir. Kurumlara yapılan bağışlar sizlerin ihtiyaç sahiplerine bulundukları yerde yapacağınız yardımlar kadar hızlı bir şekilde gitmeyebilir. Bunları da göz önünde bulundurun.

8- Afet bölgelerinde hekimler, uzman ilk yardım ve kurtarma elemanları, vinç operatörleri vs. dışında kişilere, ya da iş makineleri ve teçhizat ile gelebilecekler dışında kimseye ihtiyaç yoktur. Diğer türlü gelenler çalışanlara yüktür.

9- Panik ve korku geçtikten sonra şu anda boşa gitme ihtimali olan özellikle ayni yardımlara ve bu ayni yardımlar için kullanılmış olan maddi imkanlara çok ihtiyaç olacaktır. Lütfen göz önünde bulundurun.

Münevver, merhametli necip milletimiz tarihin en büyük felaketlerinden olan bu felaketin yaralarını sarma konusunda hep birlikte yine bir destan yazmakta, bir ve beraber olmanın en büyük imtihanını vermektedir. Bu konuda büyük küçük yardımlarını esirgemeyen, hiçbir imkanı olmayıp yalnızca yüreğinden dua eden, iki damla göz yaşı döken herkesten Allah razı olsun.

