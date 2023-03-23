Deprem Bölgesinden 8141 öğrenci Kayseri'ye nakil yaptırdı

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Deprem nedeniyle eğitimlerine Kayseri’de devam etme kararı alan öğrencilerin nakil işlemleri tamamlanmış olup her okul derecesi ve türünde nakil olan öğrenci sayısı 8 bin 141 olarak gerçekleşmiştir.

Nakil olarak gelen öğrencilerin kitap, kırtasiye, çanta gibi 8 bin kırtasiye seti hazırlanarak dağıtım süreci devam etmektedir. Deprem nedeniyle Kayseri’ye gelerek okullara nakil olan 6 bin 101 öğrenciye yönelik; masal anlatıcılığı, kukla gösterileri, bilimsel deney etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları yöntemleriyle psikososyal destek çalışmaları devam etmektedir.

Eğitimlerine Kayseri’de devam eden depremzede öğrencilere eksiksiz hizmet verebilmek, ihtiyaç analizleri doğrultusunda çalışma yapabilmek içinöğrenci deprem veri takip sistemi yazılımı geliştirilerek kullanıma sunuldu.